У Великобританії провели дослідження за участю більше мільйона осіб і виявили нові симптоми COVID-19.
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Результати досліджень, зібрані в період з червня 2020 року по січень 2021 року в рамках дослідження REACT, показали, що серед нових симптомів озноб, втрата апетиту, головний біль і болі в м'язах.
Дослідження також показало, що симптоми змінюються з віком. У той час як озноб був пов'язаний з позитивним результатом тесту у людей будь-якого віку, головні болі були зареєстровані у молодих людей у віці 5-17 років, втрата апетиту - у людей 18-54 і 55+ років, а м'язові болі - у людей у віці 18-54 років.
Інфіковані діти у віці 5-17 років також рідше повідомляли про лихоманку, постійний кашель і втрату апетиту.
Однак близько 60% інфікованих людей не повідомляли про будь-які симптоми протягом тижня перед здачею тесту.
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