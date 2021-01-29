Прем'єр-міністр Орбан заявив, що сам буде вакцинуватися цим китайським препаратом, оскільки найбільше йому довіряє.

Національний інститут фармакології та харчування Угорщини дав згоду на застосування в країні вакцини від коронавірусу, розробленої китайською компанією Sinopharm.

Про це повідомляє DW з посиланням на міністерстві охорони здоров'я Угорщини.

Таким чином, ця країна стала першою в Євросоюзі, яка офіційно дозволила застосувати на своїй території китайську вакцину від коронавірусу.

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Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що буде вакцинуватися цим китайським препаратом, оскільки найбільше йому довіряє.

"Я чекатиму своєї черги, і коли настане час, оберу китайську вакцину", - запевнив керівник угорського уряду.

Пояснюючи своє рішення, Орбан зазначив, що китайці мають найбільший досвід роботи з коронавірусом, тож вони, ймовірно, краще за всіх поінформовані.

Угорщина планує підписати контракт з китайським виробником 30 січня. Напередодні в адміністрації Орбана повідомили, що Угорщина ще до отримання офіційного дозволу замовила у компанії Sinopharm 500 тис. доз вакцини. Угорський уряд прагне прискорити кампанію з вакцинації.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації «в районі 15 лютого». Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Тамара Отовська