Sinovac - китайська вакцина прибула в Україну / Сегодня
Перша партія китайської вакцини Sinovac прибула в Україну.
Літак з препаратом приземлився в аеропорту «Бориспіль».
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Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що сьогодні, 25 березня, очікується 215 тисяч доз вакцини.
Це перша партія з загального контракту на 1,9 мільйона доз, які купують за державний кошт.
Китайська вакцина для України
- 30 грудня 2020 року українське підприємство "Лекхім" підписало контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.
- 9 березня Міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення про державну реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні.
- Посольство України в Китаї сьогодні повідомило, що в Україну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю.
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