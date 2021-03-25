Китайська вакцина Sinovac прибула в Україну (фото)

Це перша партія з загального контракту на 1,9 мільйона доз.

Перша партія китайської вакцини Sinovac прибула в Україну. Літак з препаратом приземлився в аеропорту «Бориспіль». Читайте такожВ Україні жодна людина не померла внаслідок вакцинації від коронавірусу - МОЗ Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що сьогодні, 25 березня, очікується 215 тисяч доз вакцини. Це перша партія з загального контракту на 1,9 мільйона доз, які купують за державний кошт. Китайська вакцина для України 30 грудня 2020 року українське підприємство "Лекхім" підписало контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

9 березня Міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення про державну реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні.

Посольство України в Китаї сьогодні повідомило, що в Україну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Яна Ставська

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