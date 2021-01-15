30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

Відомий лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта висловився про закупівлю Україною вакцини від коронавірусу китайського виробника Sinovac.

Про це йдеться у короткому інтерв’ю фахівця виданню Обозреватель.

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За його словами, дані про низьку ефективність цієї вакцини були опубліковані лише самими ЗМІ чи заявлені усно. Водночас офіційних даних щодо цього компанія досі не надала.

«Що стосується Sinovac Biotech, то фактично ми маємо тільки те, що публікується у ЗМІ, те, що було заявлено усно та інше. Але офіційних даних про результати досліджень поки компанія не публікувала. Тому говорити про науковий аналіз зараз достатньо складно», – відповів Курпіта.

Також медик додав, що показники ефективності інших вакцин можуть корегуватися з ходом світової кампанії з імунізації.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжких хворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року. За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

8 січня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

Згідно з планом імунізації населення від COVID-19, що затверджений МОЗ, протягом 2021-2022 років має бути охоплено вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб).

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Автор: УНІАН