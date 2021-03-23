Sinovac - стало відомо, коли в Україну привезуть першу партію китайської вакцини / REUTERS
Перша партія доз китайського виробника Sinovac Biotech в Україну прибуде 25 березня.
Про це заявили в компанії-постачальника Лекхім в коментарі Суспільному.
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25 березня компанія планує забрати та доставити першу партію вакцин CoronaVac, поінформували в прес-службі компанії.
Інформацію про рейс та точний час прибуття у Лекхім обіцяють повідомити пізніше.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- 19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцин американської компанії Novavax, Pfizer та ін.
- До кінця березня-початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.
- Також очікується поставка вакцини законтрактованої американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.
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