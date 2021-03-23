19 березня глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом поставки вакцин китайського виробника Sinovac.

Перша партія доз китайського виробника Sinovac Biotech в Україну прибуде 25 березня.

Про це заявили в компанії-постачальника Лекхім в коментарі Суспільному.

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25 березня компанія планує забрати та доставити першу партію вакцин CoronaVac, поінформували в прес-службі компанії.

Інформацію про рейс та точний час прибуття у Лекхім обіцяють повідомити пізніше.

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19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцин американської компанії Novavax, Pfizer та ін.

До кінця березня-початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Також очікується поставка вакцини законтрактованої американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

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Автор: Яна Ставська