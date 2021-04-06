За словами Степанова, в Україні протягом найближчих двох-трьох тижнів захворюваність на коронавірус може сягнути 25 тисяч на добу. Найбільш напружена ситуація у Києві, Хмельницькій, Миколаївській, Житомирській областях.

Ситуація з поширенням COVID-19 у деяких регіонах України наразі на межі критичності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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За його словами, минулого тижня в результаті ускладнень від COVID-19 померли 2 тис. 455 людей, що на 400 більше, ніж позаминулого. Також зросла загальна кількість тих, хто захворів за тиждень, - 103 тис. 497 осіб.

Наразі у "червоній" зоні епіднебезпеки перебуває 11 областей країни, а в лікарнях країни перебуває більш як 47 тис. хворих на COVID-19.

"Загальна заповненість ліжок з киснем – близько 58%, і вона продовжує зростати. В країні кількість ліжок з киснем становить понад 67 тис. і ми вже дійшли до певної межі, бо збільшувати їх кількість далі просто немає куди, тому що у інших хвороб не було "канікул" і їх також треба лікувати”, - зазначив міністр.

За словами Степанова, найбільш напружена ситуація у Києві, Хмельницькій, Миколаївській, Житомирській областях, які перебувають у "червоній" зоні епіднебезпеки та у лікарнях яких найбільше заповнених ліжок з киснем. "Вони там перебувають, тому що ситуація достатньо складна – на межі критичності. Тому зараз, як ніколи, важливо дотримуватися всіх карантинних обмежень, які встановлені в нашій країні. Коли регіон дотримується всіх карантинних обмежень, то ми одразу бачимо результат", - наголосив він.

Міністр нагадав, що ще місяць тому критична ситуація була на Івано-Франківщині та Закарпатті. Так, станом на 1 березня заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області становила 82,5%, а зараз – близько 37%. Крім того, наразі значно зменшилась кількість нових хворих в обох областях.

Очільник МОЗ уточнив, що найближчими днями у разі стабілізації ситуації ці області виводитимуть з "червоної" зони епіднебезпеки.

Проте, за словами Степанова, в Україні протягом найближчих двох-трьох тижнів захворюваність на коронавірус може сягнути 25 тисяч на добу, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, надходить третя хвиля COVID-19.

"За нашими прогнозами, близько двох тижнів ми можемо рости і за кількістю хворих, і за кількістю госпіталізованих. Це відбувається за рахунок певних областей, регіонів. Колись у лідерах у нас були Івано-Франківська область, Чернівецька, зараз це все переміщується ближче до центру, на схід. На нас ще чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19", - заявив глава МОЗ в ефірі ТСН.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було зафіксовано 13 тис. 276 нових випадків COVID-19, померли від ускладнень хвороби 430 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 769 тис. 164 особи. Летальних випадків усього було зафіксовано 35 тис. 017.

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Автор: Антоніна Доломанжи