За словами медика, стає все більше тяжкохворих молодих людей.

У Харкові лікарні для хворих на COVID-19 завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації переповнені.

Про це повідомляє професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов в Facebook.

«Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха, і хворі на неінвазивній вентиляції знову лежать, де є бодай хоч поточний кисень. Любий профільний департамент, депутати, які відмовилися фінансувати ранню діагностику онкологічних захворювань, віце-губернатори та губернатори! Ще влітку ви били себе в груди, що за 2 місяці побудуєте в ОКІЛ (обласній клінічній інфекційній лікарні – УНІАН) нову реанімацію та проведете кисень по всіх відділеннях! Агов, де ж воно? Наче уже березень, а віз стоїть на обіцянках та без коліс», - написав Корсунов.

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За його словами, стає дедалі більше тяжко хворих молодих людей.

«На сьогодні в реанімації ОКІЛ троє пацієнтів віком від 31 до 39 років, у ОДІКЛ - на інвазивній ШВЛ дитина 11 років і на неінвазивній - 17 років», - зазначив лікар.

«Хочу щоб усі розуміли, що ця хвиля COVID може бути значно потужніша за попередні, адже вакцинацію провалено… Замість вакцинації найбільш вразливих мешканців щеплюють всіх без розбору, навіть тих, хто має антитіла. Тож уперед до нової медичної катастрофи!» - наголосив професор Корсунов.

Він також повідомив, що напередодні від ускладнень коронавірусної хвороби пішов у вічність ще один лікар - Дмитро Пеньков.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 14 березня виявили понад 9 тис. нових хворих на COVID-19, від ускладнень померли 145 осіб.

Зокрема у Харківській області за добу лабораторно підтверджено 569 нових випадків коронавірусної хвороби.

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Автор: Тамара Отовська