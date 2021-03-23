За словами міністра, за минулий тиждень значно зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби, кількість госпіталізацій та смертей через ускладнення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується, країну чекає ще “дуже важкий період”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він передав під час онлайн-брифінгу.

“Ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується. Нас чекає ще дуже важкий період. Сьогодні у нас встановлений такий антирекорд щодо кількості померлих: вперше в країні цифра перетнула 300, саме стільки людей пішли з життя через COVID-19 за одну добу”, - сказав він.

За словами Степанова, за минулий тиждень значно зросла кількість нових випадків хвороби.

“Позаминулого тижня ми зафіксували 60 тис. 748 випадків, а минулого тижня вже захворіли 86 тис. 708. Ви бачите, що майже на 26 тис. більше захворіло. І це тільки за один тиждень”, - додав він.

Міністр зазначив, що також збільшилася кількість людей, які перебувають на лікарняних ліжках: “Станом на ранок понеділка (22 березня - УНІАН) в наших лікарнях перебувало 36,6 тис. людей із COVID-19 або з підозрою на нього - це всі люди, які потребують лікування в умовах стаціонару”.

Крім того, констатував він, в Україні зросла кількість летальних випадків: за минулий тиждень було зафіксовано 1 тис. 665 смертей, що більш як на 300 перевищує показник позаминулого тижня.

“У той же час ми значно збільшили кількість тестувань - з 395 тис. позаминулого тижня до понад 531 тис. людей, яких ми протестували методом ПЛР та тестами на антиген”, - додав він.

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Степанов зауважив, що середня заповненість ліжок із киснем становить в цілому по країні 55%, але в деяких регіонах ситуація із завантаженістю ліжко-місць викликає велике занепокоєність: у Києві понад 70% ліжок із киснем заповнені, також напружена ситуація з госпіталізацією у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій і Миколаївській областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 56 тис. 732 особи, одужали – 1 млн 268 тис. 886 осіб, летальних випадків зафіксовано 30 тис. 431, ПЛР-тестувань проведено 7 млн 726 тис. 035.

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Автор: Костянтин Гончаров