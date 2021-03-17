За словами медиків, тепер COVID-19 протікає важче і складніше піддається лікуванню.

Столичні лікарі повідомляють, що ситуація з коронавірусом в Києві погіршується. В опорних лікарнях місця майже не лишилося.

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Про це йдеться у матеріалі ТСН. Медики стверджують, що тепер коронавірус протікає важче і складніше піддається лікуванню.

«Зараз щодня в черзі до кабінету до 50 хворих, і у багатьох підтверджується коронавірус. Коронавірус зараз усюди. Хвороба стала більш складною, має тяжчий перебіг, якщо порівнювати з початком пандемії. Коронавірус дає багато ускладнень, багато кисневозалежних пацієнтів. Змінилися і симптоми. Нещодавно у мене був чоловік, який скаржився на нежить, при огляді у нього діагностувалася ангіна, і тест на коронавірус був позитивним.

Крім того, COVID-19 почав тяжче піддаватися лікуванню: змінюємо пацієнтам по кілька препаратів, тому що немає результату. Госпіталізувати когось дуже важко, місце для людини із сатурацією 72 вчора пів дня шукали. Це ще відбувається тому, що лікування коронавірусу стало довшим – хворі по три тижні проводять у лікарні, тому що, знову ж, стандартні препарати, очевидно, на новий штам не діють", - розповіла журналістам сімейна лікарка у Дарницькому районі Києва Олена Л.

Співробітниця Київської міської клінічної лікарні №1 у Дарницькому районі повідомила, що в закладі ще минулого тижня почали підготовку до прийому хворих на COVID-19.

"Звільнили кілька поверхів лікарні, виписали більшість хворих, які перебували там з інсультами чи інфарктами", - розповіла медик.

Тим часом лікар лабораторії радіоізотопної діагностики лікарні №12 Дмитро Левінський написав у Facebook, що місць в опорних лікарнях Києва не лишилося. "У нашій лікарні, наприклад, вже почали класти хворих у чисті зони (для персоналу та резерв під екстренку)", - вказав він.

Про складну ситуацію в лікарнях також розповіла журналістам і київська лікарка-епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

"Так, дійсно, в лікарнях все досить-таки погано, навіть у тих лікарнях, які не лікують COVID-19, дуже багато хворих пацієнтів, дуже багато співробітників хворіє, тому, думаю, що якесь посилення заходів, звичайно ж, потрібно. Наскільки сильне, це вже буде вирішуватися на рівні адміністрацій. Потрібно дивитися в комплексі на цю проблему. Але, однозначно, якісь заходи вживати потрібно", - зазначила фахівець.

Чи посилять у Києві карантин

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що звернувся до уряду з проханням посилити карантинні обмеження у Києві.

На запитання, коли Київ може потрапити у "червону" зону, якщо нічого не робити з темпами поширення коронавірусу, Кличко відповів: «Я думаю, що час іде на декілька днів, щонайбільше тиждень».

Він зауважив, що нині рішення посилювати карантин ухвалює уряд, тому звернувся з цим проханням до Кабінету міністрів.

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав Київ та Вінницьку область посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень у зв'язку із наближенням до «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

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Автор: Дмитро Захаров