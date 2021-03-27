Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у Львівській області.

Станом на 8:00 ранку 27 березня в Україні виявили 17 424 нових випадки інфікування коронавірусом. Днем раніше коронавірус підтвердили у понад 18 тисяч громадян.

Про це йдеться у даних МОЗ.

Читайте такожСтепанов розповів, коли Україна відновить поставки індійської вакцини CoviShieldЗа добу госпіталізували 4 747 осіб; 290 померли від ускладнень, а 7 124 одужали.

За весь час пандемії в Україні 1 632 131 особа інфікувалася, з них 1 297 282 одужали і 31 751 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: Яна Ставська