Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у Львівській області. У Києві минулої доби коронавірусну хворобу виявили у 1226 осіб.

Станом на 8:00 ранку 27 березня в Україні виявили 17 424 нових випадки інфікування коронавірусом. Днем раніше коронавірус підтвердили у понад 18 тисяч громадян.

Про це йдеться у даних МОЗ.

Читайте такожСтепанов розповів, коли Україна відновить поставки індійської вакцини CoviShieldЗа добу госпіталізували 4 747 осіб; 290 померли від ускладнень, а 7 124 одужали.

За весь час пандемії в Україні 1 632 131 особа інфікувалася, з них 1 297 282 одужали і 31 751 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

Коронавірус у Києві: статистика на 27 березня 2021

У Києві за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 1 тис. 226 людей, 39 хворих померли. Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

У числі захворілих - 702 жінки віком від 18 до 99 років, 456 чоловіків віком від 18 до 96 років, а також діти - 28 дівчаток від 1 до 17 років та 40 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

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Госпіталізували протягом доби 151 хворого на COVID-19 та ще 581 - з підозрою та пневмоніями.

За даними Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (202), Оболонському (173) та Деснянському (262) районах.

Як зазначається, у столиці загалом з початку пандемії зареєстровано 158 тис. 993 підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 104 тис. 617 киянина, в тому числі за минулу добу – 464, померли від початку пандемії 3 тис. 274 осіб.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автори: Яна Ставська, Надя Пришляк