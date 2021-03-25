На момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу.

У Чернівцях у провізора аптеки, який 24 березня помер через інсульт, виявили коронавірус. Окрім того, COVID-19 підтвердили у двох колег, з якими раніше він вакцинувався.

Про це Суспільному сказала очільниця обласного лабораторного центру Наталія Гопко.

За її словами, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день, що пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.

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У зв’язку з цим випадок смерті не пов'язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба.

Водночас, за словами гендиректора паталогоанатомічного бюро Дмитра Гречка, продовжується досліджування аналізів, щоб встановити точну причину смерті.

Нагадаємо, у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Чоловік мав серцево-судинні захворювання, діабет та надмірну вагу. 15 березня його вакцинували від COVID-19.

Смерть військової під Одесою після вакцинації

23 березня в передмісті Одеси, в селищі Чорноморське Лиманського району, померла жінка-військовослужбовець, яка зробила днями щеплення від COVID-19.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, приблизно о 17:20 військовослужбовець знепритомніла на вулиці і померла до прибуття екстреної медичної допомоги.

Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом військової частини. Того дня щеплення отримали 120 осіб, імунізацію проводила одна і та ж бригада. Станом на вечір 23 березня, всі ці люди почувалися добре.

За словами фахівців, жінка померла в результаті гострої серцево-судинної недостатності.

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Автор: Денис Прядко