У померлої жінки були хронічні захворювання.

В Одеській області сьогодні померла жінка-військовослужбовець, яка 21 березня вакцинувалася від коронавірусу.

Про це ввечері у вівторок повідомила прес-служба Одеської ОДА.

Трагедія сталася в селищі Чорноморське Лиманського району. Близько 17:20 жінка втратила свідомість на вулиці й померла до прибуття медиків, яких викликали перехожі.

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"Станом на цю годину, Національна поліція та ЗСУ проводить розслідування. Завтра, 24 березня, буде проведено всі необхідні дослідження. Про причину смерті буде повідомлено в найкоротші терміни", - заявили в обласній адміністрації.

Там також підтвердили факт вакцинації жінки разом з особовим складом однієї з військових частин.

"В той же день, та ж мобільна бригада з вакцинації проти COVID-19, вакцинувала 120 людей. Всі ці люди почуваються добре. На жаль, у померлої були хронічні захворювання", - йдеться у повідомленні.

У Командуванні медичних сил ЗСУ повідомили, що жінку найближчим часом планували залучити до виконання завдань в районі ООС, тому їй зробили щеплення.

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"Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23.03 скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу. Судово-медична експертиза призначена на 24.03. Про її результати буде повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.

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Автор: Юрій Годован