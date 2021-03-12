У МОЗ закликали не зловживати розгубленим станом родичів померлих.

Померлих від коронавірусу не обов'язково ховати в щільному пакеті або кремувати.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на сторінці у Facebook.

Він уточнив, що люди мають можливість попрощатися з померлим, забрати його тіло та поховати за звичайною процедурою. Але з дотриманням заходів безпеки. Померлого ховають у щільному пакеті лише за наявності надмірного виділення біологічних рідин з тіла, уточнив Ляшко.

Читайте такожМаксимум з початку року: за добу в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19

"На жаль, у реальності маємо ситуації, коли рідні померлого мають пройти сім колів пекла, щоб попрощатися та поховати своїх рідних. Ще раз звертаюся до усіх, хто має відношення до процесу організації поховання. Не зловживайте розгубленим станом рідних та не спекулюйте на прописаних нормах, адже там немає обмежуючих правил, що ЛИШЕ кремація померлого чи поховання ЛИШЕ у щільному пакеті!", - наголосив санлікар.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован