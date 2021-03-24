За попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт.

У Чернівецькій області помер провізор аптеки військового госпіталю, якому 15 березня зробили щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca.

Читайте такожСмерть жінки після вакцинації від коронавірусу: ЗМІ дізналися подробиці трагедії (відео)Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт. Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що наступного дня після щеплення 16 березня бригада екстреної медичної допомоги доставила чоловіка в міську клінічну лікарню №3, де його лікували «з приводу інсульту».

«Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у чоловіка не було», - говориться у повідомленні.

Зі слів керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров’я чоловік не висловлював.

«Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження», – зазначили у МОЗ.

Смерть жінки-військовослужбовця після щеплення: що відомо

23 березня в передмісті Одеси, в селищі Чорноморське Лиманського району, померла жінка-військовослужбовець, яка зробила днями щеплення від COVID-19.

Повідомлялося, що жінка знепритомніла на вулиці та померла до прибуття екстреної медичної допомоги.

Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом військової частини. Того дня щеплення отримали 120 осіб, імунізацію проводила одна і та ж бригада. Станом на вечір 23 березня, всі ці люди почувалися добре.

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Автор: Катерина Шварц