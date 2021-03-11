Жінка померла в результаті важких порушень згортання крові / Ілюстрація REUTERS

Європейське агентство лікарських засобів не знайшло зв'язку між смертю громадянки Австрії та вакциною AstraZeneca.

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Жінка померла через порушення згортання крові, а за 10 днів до цього отримала щеплення.

Після цього в Австрії призупинили використання партії препарату.

Тепер вакцинацію цим препаратом повинні відновити. В Євросоюзі вирішили до кінця червня продовжити обмеження на експорт вакцин.

Заборона на застосування партії вакцини AstraZeneca

  • В Австрії призупинили вакцинацію однією з партій препарату AstraZeneca в якості запобіжного заходу у зв'язку з розслідуванням смерті однієї людини і захворювання іншої.
  • 49-річна жінка померла в результаті важких порушень згортання крові, в той час як у 35-річної розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

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Автор: Людмила Жерновська