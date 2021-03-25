Степанов стверджує, що особисто спілкувався з судмедекспертом після розтину померлої.

Смерть військовослужбовиці в Одеській області не стосується вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степановв інтерв'ю Радіо Свобода.

Він підкреслив, що і регулятор Євросоюзу, і Всесвітня організація охорони здоров'я перевірили вакцину AstraZeneca і не знайшли «жодного навіть натяку на зв'язок» між тромбозом і препаратом.

"Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей - я маю на увазі в абсолютних цифрах - буде, умовно кажучи, вмирати. Якщо людина зробила щеплення, а наступного дня в неї стався інфаркт, тому що вона мала серйозне серцево-судинне захворювання - це ж ніяк не пов'язано", - сказав Степанов.

Степанов стверджує, що особисто спілкувався з судмедекспертом після розтину померлої, і той звпевнив, що жодного натяку на тромбози немає.

"Це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини", - додав міністр.

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Що відомо про смерть жінки в Одесі

23 березня в передмісті Одеси, в селищі Чорноморське Лиманського району, померла жінка-військовослужбовець, яка зробила днями щеплення від COVID-19.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, приблизно о 17:20 військовослужбовець знепритомніла на вулиці і померла до прибуття екстреної медичної допомоги.

Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом військової частини. Того дня щеплення отримали 120 осіб, імунізацію проводила одна і та ж бригада. Станом на вечір 23 березня, всі ці люди почувалися добре.

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Автор: Олег Давигора