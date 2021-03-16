Наразі зростання кількості нових випадків COVID відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Смертність нинішньої хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої хвилі, і буде рости щонайменше до початку квітня.

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Про це йдеться в новому огляді епідемічної ситуації в Україні, який підготували науковці МОН.

Зазначається, що за минулий тиждень (з 10 по 16 березня), в Україні прискорилося зростання кількості нових зареєстрованих випадків COVID-19. Темпи зростання повернулися до «досвяткового» рівня. Науковці дійшли до висновку, що тимчасове зниження темпів поширення минулого тижня було спричинене святкуванням 8 березня і не відображало реальної епідемічної динаміки.

Середня кількість нових випадків за останній тиждень становить 9590 на добу.

«Найбільше занепокоєння викликає стрімке зростання смертності. Попередній середньотижневий рекорд смертності був зафіксований 12 грудня і становив 225 смертей на добу. Але це число з’явилось у статистиці завдяки довнесенню до реєстру давніх смертельних випадків. Насправді середньотижневе число зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішнє ж число не пов’язане із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осіню», - йдеться в документі.

Повідомляється, що зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей. Там зростання почалося ще у другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня. Фахівці вважають, що зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків.

«Для України загалом зростання кількості нових реєстрацій почалось у середині лютого, пікових значень іще не досягнуто, а це означає, що зростання смертності слід очікувати щонайменше до початку квітня», - зазначають в НАН.

При цьому число пацієнтів у лікарнях вже перевищило максимум осінньої хвилі (йдеться як про підтверджених хворих, так і про підтверджених та підозрілих хворих). Водночас нового максимуму сягнуло число хворих, які потребують подачі кисню, та число хворих на апаратах ШВЛ.

Число хворих у відділеннях реанімації впритул наблизилося до максимумів. Спостережувана летальність лишається близько 2,5% після пікового значення 3% поблизу дат 1 лютого, коли реєстрували мінімальну кількість випадків хвороби.

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Автор: Дмитро Захаров