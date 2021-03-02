Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала майже 17% - з майже 154 тисяч госпіталізованих померли понад 26 тисяч осіб.

В Україні померли 89% пацієнтів з коронавірусом, які перебували на штучній вентиляції легенів.

Про це йдеться в дослідженні Національної академії наук.

Згідно зі статистикою НАН, середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала майже 17% - з майже 154 тисяч госпіталізованих померли понад 26 тисяч осіб.

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Летальність у хворих, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, становить 76%, а у хворих, які перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ), - 89%.

З 8 446 пацієнтів, які були на ШВЛ, померли 7 479 осіб.

До апарату штучної вентиляції легенів підключають тяжкохворих пацієнтів.

Вакцинація в Україні

Раніше в МОЗ заявляли, що протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca / Oxford.

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями "Oxford" і "AstraZeneca" (торгова назва CoviShield).

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від COVID-19.

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Автор: Денис Прядко