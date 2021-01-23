Лікар упевнений, що головна причина смертельних випадків – серцево-судинні захворювання, онкологія і пневмонії.

В Україні стає все менше хворих коронавірусом (COVID-19), проте загальна смертність зростає.

Як пояснив в Facebook лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський, головна причина смертельних випадків – серцево-судинні захворювання, онкологія та пневмонії.

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"Якась частка цього показника відповідає за недіагностований ковід. Якась частка припадає на постковідні ускладнення (коли ПЛР вже мінус, а наслідки судинних порушень дають про себе знати)", – написав він.

Але основна причина збільшення смертності, на думку лікаря, криється в іншому.

"По-перше, під час епідемії населення втратило доступність до надання медичної допомоги. Карантин, відмова від госпіталізації планових хворих, відстрочені планові операції, закриті судинні, кардіологічні відділення, зменшення кількості працюючого медичного персоналу, який забрали на роботу з ковідом. Всі ті запущені, недоліковані, недообстежені пацієнти з серйозними, особливо серцево-судинними та онкологічними захворюваннями, втратили необхідний час і увагу. Наслідки - не змушують себе довго чекати", - зазначив Дубровський.

Другим фактором він назвав "ковідоістерію" і масову паніку.

"Залякане населення побудувало таке ставлення до медичної допомоги, що "краще посидіти і перетерпіти вдома, ніж їхати в лікарню, де ще заразять!". Таке ставлення до медичної системи призвело до дуже пізнього терміну госпіталізацій. До запущених важких форм як по ковіду, так і по інших хворобах. Ніколи не забуду, що було на початку епідемії, коли людину вже в критичному стані привозили, тому що вони до останнього не хотіла або не могла звернутися в лікарню зі своїх хронічних проблем", – підкреслив медик.

Третє, що дало такий ефект, – малоефективне дистанційне лікування, побудована "стіна" між лікарем і пацієнтом, відсутність нормального спілкування, огляду і постійного нагляду за літніми людьми на ділянці.

"Не забувайте про найширший обсяг самолікування, який був спровокований відсутністю єдиної виваженої інформації і загального підходу до ковіду (згадаємо всі ті схеми лікування в соцмережах, коли "обізнані" пацієнти радили всім і кожному свою версію лікування ковіду). Неконтрольовані прийоми зайвих ліків, помножені на постійний стрес, паніку і відчай точно не додали здоров'я населенню в цілому", – вважає Дубровський.

Він констатував, що все це разом призвело до погіршення загальної ситуації зі смертністю.

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Автор: Вікторія Гордієнко