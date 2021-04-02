У березні 2021 року від пневмоній померли 218 пацієнтів львівських медзакладів, що у 72 рази більше, ніж у березні 2020 року.

У Львові склалася вкрай складна ситуація з поширенням COVID-19. Щодня у місті збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. У березні 2021 року у львівських медзакладах від пневмоній померли у понад 70 разів більше пацієнтів, ніж за аналогічний період у 2020 році.

Про це у Telegram повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Через зростання кількості хворих у Львові посилили та продовжили карантин до 12 квітня. Міська влада закликає львів'ян не наражатись на небезпеку та залишатись вдома.

Садовий розповів, що в місті значно зросла кількість пацієнтів, які померли від пневмоній. За словами міського голови, можна багато говорити про небезпеку коронавірусу, але кількість загиблих більш промовиста.

У березні 2021 року від пневмоній померли 218 пацієнтів львівських медзакладів, що у 72 рази більше, ніж у березні 2020 року.

"Можна багато говорити, благати й пояснювати, що COVID-19 – це дуже небезпечно. Можна закривати нічні клуби та торгові центри. Але, мабуть, ці цифри більш промовисті", – написав Садовий.

За словами мера, страшно подумати, якою була б ситуація, якби у Львові не було резерву ліжок, фахових медиків, необхідного обладнання та кисню. Садовий закликає містян залишатись вдома, щоб не поповнювати цю страшну статистику.

Коронавірус у Львові: що відомо

Наразі у львівських лікарнях є 1500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.

Станом на 2 квітня в стаціонарах медзакладів міста лікується 1061 пацієнт. З них 994 людей – хворі на коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 34 людини – підключені до апаратів ШВЛ.

Ситуація з коронавірусом у Львові досить тривожна. Тому у місті вирішили розгорнути ще близько 1000 додаткових ліжок. На створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Через велику кількість нових хворих на коронавірус у Львові вирішили продовжити посилений карантин до 12 квітня.

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Автор: Вікторія Гордієнко