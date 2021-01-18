"Зовсім скоро" від коронавірусної інфекції COVID-19 у світі помиратиме 100 тисяч людей щотижня.
Такий прогноз дав експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан, передає Reuters.
Варто відзначити, що за минулий тиждень у світі від коронавірусу померли близько 93 тисяч осіб.
"Епідеміологічна ситуація зараз динамічна і відрізняється в різних регіонах», - заявив він на нараді управлінців ВООЗ.
За даними Райана, Північна і Південна Америка сумарно дає понад 47% смертей, і їх кількість зростає. Водночас в Європі смертність стабілізується - хоч і на високому рівні.
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