Темпи розвитку пандемії коронавірусу в Україні набирають обороти. Чоловіки від COVID-19 помирають частіше, ніж жінки.
Про це говориться в прогнозі науковців Національної академії наук України.
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Падіння очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, у порівнянні з максимумом 2020 року, йдеться в доповіді науковців.
Наприкінці року темпи падіння ОТЖ при досягненні віку 65 років були особливо великими, і більшими у чоловіків.
Станом на грудень 2020 року, падіння ОТЖ при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву (рис.15), що відповідає даним про вищу летальність у COVID-19 серед чоловіків, йдеться у висновку науковців НАН.
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