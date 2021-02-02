Україна на 34-ому місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 на 1 млн людей.

В Україні втричі менша смертність від COVID-19, ніж у Великій Британії та у 2,5 раза менша, ніж у Франції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

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«Давайте подивимося, з точки зору ситуації в інших країнах та як Україна виглядає на цьому фоні… На сьогодні ми перебуваємо за рівнем смертності на 1 млн людей на 34-ому місці в Європі», - сказав він.

Зокрема, за його словами, в Україні втричі менша смертність від COVID-19, ніж у Великій Британії, і у 2,5 раза менша, ніж у Франції.

«Це все результат нашої спільної роботи», - додав він.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні зафіксовано 2 тис. 394 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 1223879 осіб, одужали – 1035372, померли – 22924.

Медики здійснили 6274464 ПЛР-тестувань.

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Автор: Костянтин Гончаров