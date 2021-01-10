Соціолог пояснила складність віддаленої роботи для жінок / фото ua.depositphotos.com

Під час жорсткого карантину віддалена робота частіше приносить дискомфорт жінкам, ніж чоловікам.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла соціологиня Євгенія Близнюк.

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"Від онлайн-роботи, віддаленої роботи більше потерпають жінки. На 20% більше жінок почуваються у більшому дискомфорті. Чоловікам віддалена робота зайшла нормально. А жінки відчувають, що вони мають і дітей, і борщ, і плита, і по роботі, і Zoom – і все одночасно. Тобто якщо вибирати, чи працювати в офісі, чи вдома – жінки вибирають офіс завжди", - сказала Близнюк.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

  • 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачає такі обмеження:
  • Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);
  • Заборона на роботу розважальних закладів;
  • Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;
  • Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
  • Заборона на роботу непродовольчих ринків;
  • Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

  • Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.
  • Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.
  • Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
  • Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: Андрій Василюк