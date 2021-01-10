Під час жорсткого карантину віддалена робота частіше приносить дискомфорт жінкам, ніж чоловікам.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла соціологиня Євгенія Близнюк.
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"Від онлайн-роботи, віддаленої роботи більше потерпають жінки. На 20% більше жінок почуваються у більшому дискомфорті. Чоловікам віддалена робота зайшла нормально. А жінки відчувають, що вони мають і дітей, і борщ, і плита, і по роботі, і Zoom – і все одночасно. Тобто якщо вибирати, чи працювати в офісі, чи вдома – жінки вибирають офіс завжди", - сказала Близнюк.
Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною
- 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачає такі обмеження:
- Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);
- Заборона на роботу розважальних закладів;
- Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;
- Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
- Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
- Заборона на роботу непродовольчих ринків;
- Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків
Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021
- Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.
- Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.
- Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
- Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.
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