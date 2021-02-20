Поки що нові випадки захворюваності зростають не по всій Україні, а лише в окремих областях – Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька та в Києві.

Поляки та британці, які побували на гірсько-лижному курорті “Буковель”, могли завезти на Івано-Франківщину британський штам коронавірусу.

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Про це “Obozrevatel” сказав лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров’я НАУКМА Володимир Курпіта, коментуючи зростання кількості інфікованих на коронавірус на Івано-Франківщині.

“Збільшення кількості хворих там – результат непродуманої політики щодо відкриття “Буковелю”, куди приїжджають не тільки українці, але і європейці. Там були поляки і британці, не виключено, що могли завезти туди нові штами вірусу, зокрема і британський”, – відмітив лікар.

За його словами, поки що нові випадки захворюваності зростають не по всій Україні, а лише в окремих областях – Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька та в Києві.

“Оскільки у “Буковелі” були люди з різних областей – можна очікувати поширення інфекції далі. Буде чергове навантаження на систему охорони здоров’я і на медиків. Якщо ви чи хтось із ваших знайомих був у “Буковелі” – намагайтеся не контактувати з іншими”, – доповнив Курпіта.

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Автор: УНІАН