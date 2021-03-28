Реєстрація вакцини у Бразилії припинена / Фото REUTERS
У Бразилії призупинили реєстрацію вакцини проти COVID-19 Sputnik V.
Читайте такожЧехія і Греція продовжили карантин через складну ситуацію з коронавірусом (відео)Про це повідомляють у Національному агентстві з нагляду за здоров'ям.
Раніше міністерство охорони здоров'я Бразилії уклало контракт на покупку російської вакцини, попри відсутність реєстрації.
Реєстрацію призупинили через відсутність документів, які вважаються важливими для аналізу, згідно із законодавчим положенням.
Агентство очікує, що компанія надасть необхідну інформацію.
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