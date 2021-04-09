Смерті були викликані, зокрема, проблемами з серцем, легенями та цукром в крові.

Чотири людини померли в Росії невдовзі після щеплення вакциною «Спутник-V». Ще у шести громадян виникли ускладнення.

Про це пише EUobserver, що має у розпорядженні секретні документи «Роспотребнадзора».

Читайте такожДивний "Спутник": РФ продала в ЄС не ту вакцину, що має публікацію в The LancetЦі файли були надіслані анонімним джерелом у Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Журналістам у регуляторі ЄС підтвердили, що документи отримали. Але російська вакцина перебуває на стадії перевірки, тому прокоментувати зазначене поки не можуть.

Стверджується, що троє загиблих – жінки віком 51, 69 і 74 роки, четвертого ідентифікувати не вдалося. Смерті були викликані проблемами з серцем, легенями та цукром в крові. Щонайменше в одному випадку вказано «поствакцинальне ускладнення».

Люди, у яких виникли ускладнення, були молодшими – чоловіками та жінками, одному було всього 25 років. Після щеплення у них утруднилось дихання, спостерігалися судоми, м’язова слабкість, набряки, запаморочення і температура.

Фонд Росії, що займається експортом вакцини, коментувати інформацію відмовився. «Роспотребнадзор» також не відповів на запит видання.

"Спутник V": російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу "Спутник V". Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу не потрібна російська вакцина "Спутник V" проти COVID-19.

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Автор: Яна Ставська