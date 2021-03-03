Прем’єр Словаччини не вважає російську вакцину проблемою.

Уряд Словаччини на межі розпаду після того, як дві партії заявили про вихід з правлячої коаліції через закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу.

Про це пише Euractiv.

Словаччина стане другою країною в Європі, яка дозволила використовувати не сертифікований EMA російський Sputnik V. Перша партія доз препарату прибула в понеділок.

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Голова партії Za Ludí («За народ») Вероніка Ремішова публічно висловила свою незгоду з участю прем’єра країни Ігоря Матовича у прес-конференції з приводу доставки вакцини з Росії.

«Не тільки я, а й деякі члени нашої партії відчувають огиду і розчарування», – наголосила політик. За її словами, партії «потрібно обговорити» ситуацію в коаліції й «ухвалити принципові рішення».

Ремішова неодноразово звинувачувала Матовича у неефективній боротьбі з пандемією та відкрито вимагала відставки міністра охорони здоров’я Марека Крайчі. У Словаччині в останні тижні зафіксовано найбільший показник смертності від коронавірусу у світі.

Міністр економіки й голова партії свободи та солідарності (SaS) Ріхард Сулік теж розкритикував закупівлю російського препарату та не виключив можливості виходу з коаліції. Сам прем’єр Словаччини не вважає російську вакцину проблемою.

Автори матеріалу пояснюють, що у разі виходу з коаліції цих двох політичних сил парламентська більшість у країні розпадеться. І це, найімовірніше, призведе до дострокових виборів.

«Супутник V»: російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: УНІАН