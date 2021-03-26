Контракт "заморозили" до схвалення вакцини регуляторними органами ЄС та Італії.

Італійський регіон Кампанія планує закупити російську вакцину "Спутник V".

Читайте такожВ Україні за добу коронавірусом інфікувалась рекордна кількість дітей – РадуцькийПро це пише "Європейська правда" з посиланням на Il Mattino.

Компанія Soresa, яка відіграє роль центрального закупівельного агента для продуктів, призначених для регіональної системи охорони здоров’я, довірила постачальнику Human Vaccine закупівлю російської вакцини.

Регіональна рада Кампанії делегувала Soresa "всі вимоги щодо здійснення перевірки можливості придбання доз на ринку вакцин на додачу до тих, що доступні для регіону Кампанія" ще 2 березня. Виконавче рішення підписали два дні тому.

Контракт "заморожений" до схвалення російської вакцини регуляторними органами ЄС та Італії.

"Спутник V": російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу "Спутник V". Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу не потрібна російська вакцина "Спутник V" проти COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновська