Постачання і перевірка вакцин регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX.

Уряд заборонив використання російської вакцини від коронавірусу.

Про це йдеться в опублікованій постанові уряду.

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У документі йдеться про те, що реєстрація вакцин чи інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено у Росії, забороняється.

Постачання і перевірка вакцин від коронавірусу регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX.

Контроль щодо оцінки ризиків, реєстраційних матеріалів на автентичність цих вакцин здійснюється ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

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Автор: УНІАН