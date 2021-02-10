Уряд заборонив використання російської вакцини від коронавірусу.
Про це йдеться в опублікованій постанові уряду.
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У документі йдеться про те, що реєстрація вакцин чи інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено у Росії, забороняється.
Постачання і перевірка вакцин від коронавірусу регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX.
Контроль щодо оцінки ризиків, реєстраційних матеріалів на автентичність цих вакцин здійснюється ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.
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