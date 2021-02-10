Ландсбергіс нагадав, що невдовзі на ринку з'являться "сотні" виробників вакцин.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс порівняв купівлю російської вакцини від коронавірусу з фінансуванням агресії Росії на Сході України.

Про це він заявив під час розмови з журналістами у середу, цитує ЄП з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Ландсбергіс нагадав, що невдовзі на ринку з'являться «сотні» виробників вакцин.

«За моїми даними, зараз є сотні виробників, які чекають затвердження своїх вакцин. Навіть якщо більша їх частина не пройде процес дослідження та реєстрації, все одно вакцин на ринку буде досить», - зазначив дипломат.

Ландсбергіс наголосив, що підтримує позицію уряду Литви відмовитися від закупівлі вакцин росіян навіть у випадку, якщо її зареєструє Європейське агентство лікарських засобів.

«Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші буде купувати амуніцію, для, наприклад, використання у Східній Україні", – наголосив міністр.

Ввечері 10 лютого стало відомо про заборону Кабінетом міністрів України реєструвати вакцини держави-агресора.

«Супутник V»: російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: УНІАН