Більшість громадян (63%) підтримують рішення влади не використовувати в Україні російську вакцину від COVID-19.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 24-28 березня.
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“63% підтримують, що в Україні не планують використовувати російську вакцину від коронавірусу Спутник-V, 23% - мають протилежну думку. Останніх найбільше серед мешканців півдня і сходу”, - йдеться в результатах.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 2,2%.
Російська вакцина: що відомо
- У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу ”Спутник V”. Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.
- Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.
- ВООЗ не схвалила вакцину ”Спутник V” для екстреного застосування від COVID-19, однак декілька країн закупили її в РФ.
- На початку лютого 2021 року уряд України заборонив реєстрацію вакцин від COVID-19 виробництва Росії.
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