Президент Аргентини Альберто Фернандес повідомив, що захворів на коронавірус. Наприкінці січня він вакцинувався російським препаратом Спутник-V.
Про це йдеться у Twitter Фернандеса.
Читайте такожНідерланди призупинили вакцинацію молодих людей AstraZeneca«Я хотів сказати вам, що наприкінці сьогоднішнього дня, після рекордної температури 37,3 та головного болю я пройшов тест на антиген, який виявився позитивним», – написав він.
Аргентинський глава зауважив, що результати ПРЛ-тесту ще невідомі, однак він уже ізолювався. Фернандес попросив усіх своїх знайомих, з якими спілкувався протягом останніх 48 годин, теж перевіритися.
21 січня Фернандес виклав пост у Twitter з фото, як сам щепився від коронавірусу. За словами президента, він отримав дозу російського препарату.
«Сьогодні я отримав вакцину Спутник-V. Я дякую інституту Гамалеї за його наукову роботу, тим, хто працював так, щоб вона до нас дійшла, і всьому медичному персоналу нашої країни за їхню величезну відданість» , – повідомляв Фернандес.
"Спутник V": російська вакцина від коронавірусу
- У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу "Спутник V". Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.
- Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.
- Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.
- Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу не потрібна російська вакцина "Спутник V" проти COVID-19.
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