Ефективність російської вакцини, попри усі заяви Кремля, досі не доведена. Європейський регулятор перевіряє безпечність цього препарату.

Президент Аргентини Альберто Фернандес повідомив, що захворів на коронавірус. Наприкінці січня він вакцинувався російським препаратом Спутник-V.

Про це йдеться у Twitter Фернандеса.

Читайте такожНідерланди призупинили вакцинацію молодих людей AstraZeneca«Я хотів сказати вам, що наприкінці сьогоднішнього дня, після рекордної температури 37,3 та головного болю я пройшов тест на антиген, який виявився позитивним», – написав він.

Аргентинський глава зауважив, що результати ПРЛ-тесту ще невідомі, однак він уже ізолювався. Фернандес попросив усіх своїх знайомих, з якими спілкувався протягом останніх 48 годин, теж перевіритися.

21 січня Фернандес виклав пост у Twitter з фото, як сам щепився від коронавірусу. За словами президента, він отримав дозу російського препарату.

«Сьогодні я отримав вакцину Спутник-V. Я дякую інституту Гамалеї за його наукову роботу, тим, хто працював так, щоб вона до нас дійшла, і всьому медичному персоналу нашої країни за їхню величезну відданість» , – повідомляв Фернандес.

"Спутник V": російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу "Спутник V". Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу не потрібна російська вакцина "Спутник V" проти COVID-19.

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Автор: Яна Ставська