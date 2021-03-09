Італія планує виробляти на своїй території російську вакцину "Спутник - V". Вона може стати першою такою країною у Євросоюзі.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AGI.
Договір щодо виробництва вакцини підписали Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на "Спутник - V", та компанія Adienne Pharma & Biotech. Італійська компанія хоче поставити 10 мільйонів доз з липня 2021 року по січень 2022 року.
Російську вакцину "Спутник - V" почнуть поширювати по всій Італії як тільки її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.
"Російська влада працює над 20 спільними проєктами в Європі, а вакцина "Спутник - V" вже зареєстрована у понад 45 країнах світу", - пояснили у Італійсько-російській торговій палаті.
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