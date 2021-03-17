Єврокомісар стверджує, що отримує чимало звернень, щоб спростити виробництво російської вакцини.

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон похвалив російську вакцину «Спутник-V».

Про це повідомляє Європейська правда.

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«Я думаю, «Спутник V» - хороша вакцина, бо в Росії гарні науковці. У мене немає причин у цьому сумніватися», - сказав Бретон на прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Бретон зауважив, що у портфелі вакцин Єврокомісії вже чотири препарати, й висловив сподівання, що Європа розгляне й п’яту вакцину, не уточнивши, яку саме.

Єврокомісар стверджує, що отримує чимало звернень, щоб спростити виробництво російської вакцини.

«Майже всі потужності зараз використовуються для виробництва вакцин, які вже затверджені. Але, якщо йдеться про інші вакцини, думаю, нам варто допомогти Росії», - цитує ЄП політика.

«Супутник V»: російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: Яна Ставська