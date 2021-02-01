Президент підкреслив, що «не може ризикувати здоров’ям громадян».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не закуповує російську вакцину від коронавірусу через те, що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, повідомила прес-служба Офісу президента.

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«Щодо Росії. Я хочу сказати про російську вакцину, щоб ми зрозуміли. Це – один з тих проявів серйозної інформаційної війни, яка ведеться. Питання не в тому, що там написано Made in Russia, питання в тому, що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини», - заявив він.

За словами глави держави, у Росії користуються тим, що вакцини з Європи йдуть до України дуже довго, а тому активно пропонують свою. Однак Зеленський підкреслив, що «не може ризикувати здоров’ям громадян».

Що відомо про російську вакцину та вакцинацію в Україні

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - "Спутник V". Путін також стверджував, що одна з його доньок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

Також Україна має отримати першу партії у кількості 8 млн доз вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX.

2 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" подало у МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини "Спутник V".

У МОЗ повідомляли, що проводять переговори з компанією-виробником вакцини від коронавірусу AstraZeneca та іншими провідними світовими компаніями-виробниками вакцин.

30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Костянтин Гончаров