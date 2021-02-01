Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не закуповує російську вакцину від коронавірусу через те, що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, повідомила прес-служба Офісу президента.
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«Щодо Росії. Я хочу сказати про російську вакцину, щоб ми зрозуміли. Це – один з тих проявів серйозної інформаційної війни, яка ведеться. Питання не в тому, що там написано Made in Russia, питання в тому, що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини», - заявив він.
За словами глави держави, у Росії користуються тим, що вакцини з Європи йдуть до України дуже довго, а тому активно пропонують свою. Однак Зеленський підкреслив, що «не може ризикувати здоров’ям громадян».
Що відомо про російську вакцину та вакцинацію в Україні
- У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - "Спутник V". Путін також стверджував, що одна з його доньок зробила собі щеплення цією вакциною.
- Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.
- Також Україна має отримати першу партії у кількості 8 млн доз вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX.
- 2 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" подало у МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини "Спутник V".
- У МОЗ повідомляли, що проводять переговори з компанією-виробником вакцини від коронавірусу AstraZeneca та іншими провідними світовими компаніями-виробниками вакцин.
- 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
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