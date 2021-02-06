Імунізація має проводитися за згодою особи спеціальними бригадами з вакцинування, що вже пройшли відповідну сертифікацію.

Вакцинацію від COVID-19 у Збройних силах України планують розпочати наприкінці лютого.

Про це тимчасовий виконувач обов’язків командувача Медичних сил полковник медичної служби Сергій Халік повідомив АрміяInform.

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«Під час першого етапу вакцинації у Збройних силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також особи, які невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал», — зазначив Халік.

Імунізація від COVID-19 має проводитися за згодою особи спеціальними бригадами з вакцинування, що вже пройшли відповідну сертифікацію.

Коронавірус у Збройних силах

За минулу добу в армії зареєстровано 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб.

Станом на ранок 6 лютого у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 664 особи. На ізоляції,у т. ч. самоізоляції, перебуває 62 особи.

Вакцинація в Україні: деталі

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Вікторія Токарєва