Президент Володимир Зеленський підкреслив, що необхідно постійно роз’яснювати людям питання, пов’язані з вакцинацією.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що щеплення першою з двох доз вакцини проти коронавірусу знижує ймовірність інфікування на 76%.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав під час селекторної наради з питань запобігання поширенню COVID-19.

Президент підкреслив, що необхідно постійно роз’яснювати людям питання, пов’язані з вакцинацією.

«Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває», – зазначив президент.

Вакцинація від коронавірусу в Україні:

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

На сьогодні понад 258,6 тис. українців записались до листа очікування на вакцинацію проти COVID-19. Найбільше на вакцинацію записалось громадян віком від 21 до 39 років. Найменше – люди віком 80 і більше років.

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Автор: Костянтин Гончаров