Масова вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться з лютого 2021 року.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.
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«Ми як міністерство охорони здоров’я і я як міністр виконуємо всі ті зобов’язання, які на себе беремо. І якщо ми сказали ще у вересні, що ми починаємо саме масову вакцинацію в лютому цього року, то ми розпочнемо у лютому цього року», – заявив глава МОЗ.
Степанов уточнив кількість людей, яких хочуть щепити.
«Згідно з нашим національним планом, ми розраховуємо дати безкоштовний доступ до вакцин 30 мільйонам громадян у різні (п’ять) етапів вакцинації залежно від груп ризику. Це наші медичні працівники, групи ризику за медичними ознаками, це люди за віком. Всіх їх плануємо вакцинувати протягом 2021 року і першого кварталу 2022 року», – пояснив міністр.
Очільник МОЗ зауважив, що «масова вакцинація» полягає «вільнім доступі до вакцин усіх громадян України».
Вакцина від коронавірусу для України: що відомо
- В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.
- Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- 24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
- 30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.
- За даними ВООЗ, зараз на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.
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