Міністр уточнив кількість людей, яких хочуть щепити.

Масова вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться з лютого 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

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«Ми як міністерство охорони здоров’я і я як міністр виконуємо всі ті зобов’язання, які на себе беремо. І якщо ми сказали ще у вересні, що ми починаємо саме масову вакцинацію в лютому цього року, то ми розпочнемо у лютому цього року», – заявив глава МОЗ.

Степанов уточнив кількість людей, яких хочуть щепити.

«Згідно з нашим національним планом, ми розраховуємо дати безкоштовний доступ до вакцин 30 мільйонам громадян у різні (п’ять) етапів вакцинації залежно від груп ризику. Це наші медичні працівники, групи ризику за медичними ознаками, це люди за віком. Всіх їх плануємо вакцинувати протягом 2021 року і першого кварталу 2022 року», – пояснив міністр.

Очільник МОЗ зауважив, що «масова вакцинація» полягає «вільнім доступі до вакцин усіх громадян України».

Вакцина від коронавірусу для України: що відомо

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, зараз на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН