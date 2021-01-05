Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав категорії товарів, торгівля якими дозволена під час дії локдауну, що запланований на 8-24 січня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
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«Я бачив цю інформацію, яка вчора з’явилась в мережі (щодо заборони на період січневого локдауну торгівлі низкою повсякденних товарів – УНІАН) – вона не є достовірною. І хотів би навести пункт постанови Кабміну, який регламентує карантин. Отже, чим дозволено буде торгувати, якими товарами в термін з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року – це торгівля виключно товарами, які належать до продуктів харчуванням на торгівельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин», - заявив він.
Міністр зазначив, що торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватись лише зі здійсненням адресної доставки замовлень.
«Було ще питання щодо побутової хімії. Я думаю, що сьогодні ми зробимо уточнення на засіданні уряду, щоб в усіх було розуміння», - додав Степанов.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.
4 січня Американська торгова палата в Україні відзначила, що згідно з рішенням Кабінету міністрів, з 8 по 25 січня на всій території України забороняється торгівля будь-якими товарами, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв'язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити лише з адресною доставкою.
"Американська торгова палата звертає увагу на те, що йдеться не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів. З 8 січня навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання. Для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, згідно з рішенням уряду, супермаркети будуть змушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі", - йдеться в повідомленні.
На думку компаній-членів палати, таке рішення є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а також потенційно може призводити до виникнення конфліктних ситуацій у магазинах.
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