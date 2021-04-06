Питання запровадження в Україні надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає урядовий телеграм-канал «Коронавірус_інфо».
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Зокрема, за його словами, питання введення в країні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години владою поки не розглядається. Але громадяни повинні більш свідомо дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, а відповідні органи — контролювати їх виконання.
«Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки в такий спосіб ми можемо зупинити розповсюдження третьої хвилі COVID-19», — наголосив Степанов.
Як відомо, відповідно до статті 18 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану", у разі введення надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, як зокрема введення комендантської години.
Довідка УНІАН. Комендантська година - це заборона для жителів певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби без особливого дозволу. На зазначеній території посилюється патрулювання та охорона об'єктів, а також вводиться пропускний режим.
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