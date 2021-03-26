Степанов вважає, що в Україні є дві головні проблеми у лікуванні інфікованих коронавірусом.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав головні проблеми у лікуванні хворих на коронавірус в Україні.

Про це він розповів в ефірі Україна 24.

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Він уточнив, що таких проблем – дві.

«Перша — це іноді недотримання на первинній ланці, починають призначати антибіотики в перший день хвороби, і друге — самолікування, я постійно звертаюся до громадян, що не потрібно цього робити», – пояснив міністр.

Степанов зазначив, що бувають й «кричущі випадки», коли хворим призначають дексаметазон на перший і другий день в амбулаторних умовах.

«Думаю, всі лікарі розуміють, і у всіх волосся дибки стає. Таким чином ви просто робите собі дуже погано, це неприпустимо», — сказав він.

Глава МОЗ наголосив, що у перші дні захворювання антибіотики нічим заради не можуть. Водночас хворим він радить контролювати сатурацію.

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Автор: Яна Ставська