Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав головні проблеми у лікуванні хворих на коронавірус в Україні.
Про це він розповів в ефірі Україна 24.
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Він уточнив, що таких проблем – дві.
«Перша — це іноді недотримання на первинній ланці, починають призначати антибіотики в перший день хвороби, і друге — самолікування, я постійно звертаюся до громадян, що не потрібно цього робити», – пояснив міністр.
Степанов зазначив, що бувають й «кричущі випадки», коли хворим призначають дексаметазон на перший і другий день в амбулаторних умовах.
«Думаю, всі лікарі розуміють, і у всіх волосся дибки стає. Таким чином ви просто робите собі дуже погано, це неприпустимо», — сказав він.
Глава МОЗ наголосив, що у перші дні захворювання антибіотики нічим заради не можуть. Водночас хворим він радить контролювати сатурацію.
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