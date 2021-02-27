Максим Степанов повідомив, що вони обговорили кілька ключових питань.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів робочу зустріч з послами G7 в Україні.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Максим Степанов повідомив, що вони обговорили кілька ключових питань.

"Обговорили стратегію МОЗ по боротьбі з COVID-19, програму вакцинації українців, кампанію з популяризації вакцинації та подальші плани щодо реформування медичної галузі в цілому”, - написав Степанов.

Він наголосив, що у міністерстві запланували 5 основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

"Звірили позиції по “паспортам вакцинації”. Розумію, так чи інакше ми на рівні цивілізованих країн маємо ухвалити єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини”, - додав Степанов.

Паспорта вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту, можуть бути запущені «упродовж кількох тижнів».

Створенням паспортів вакцинації займається не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Розробляються й місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати — так званого «паспорта вакцинації» — викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав запровадити свідоцтво про вакцинацію, щоб відновити поїздки. Кіпр також наполягає на тому, щоб вакцинованим мандрівникам дозволили відмовитися від тестування і карантину під час подорожей країнами ЄС.

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Автор: Олег Давигора