За словами міністра, українцям пропонуватимуть вакцини тільки провідних світових виробників.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, через які перевірки повинна пройти Російська вакцина від коронавірусу "Супутник V", щоб потрапити на ринок України.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що 6 січня харківська компанія "Біолік" подала заявку до Державного експертного центру на реєстрацію вакцини"Супутник V".

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"Це тільки заявка, далі вони мають, згідно із законодавством, подати реєстраційну форму, мають подати досьє. У цьому досьє має бути чітко прописано все щодо безпеки цієї вакцини, результатів першої, другої та третьої фази клінічних досліджень. Нарешті, ми хоча б побачимо, що таке ця російська вакцина", - зазначив Степанов.

За його словами, за результатами розгляду документів можна буде говорити про якість вакцини.

"Що стосується вакцинації, я впевнений, що ми здатні забезпечити Україну вакциною провідних світових виробників, які подають документи своїх досліджень... відкрито для всього світу. Саме такими вакцинами ми й плануємо робити щеплення українцям", - додав міністр.

Хронологія подій

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій громадськості ніяких даних про випробування вакцини, що підтверджують, що вона безпечна та ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

2 січня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Харківське фармацевтичне підприємство «Біолік» подало до МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини «Супутник V». На що заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватися в Україні.

7 січня 2021 року міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав вартість однієї дози вакцини проти COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко