На думку міністра охорони здоров'я, на комерційному ринку вакцина може з'явитися і пізніше.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов припускає, що за власний кошт вакцинуватися від COVID-19 можна буде не раніше літа, а то й пізніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

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Відповідаючи на питання, коли можна буде вакцинуватися за власний кошт, Степанов зауважив: "За свої гроші – коли вакцина з'явиться на комерційному ринку... Виходячи з того, що зараз відбувається з нестачею потужностей у світі по вакцинах, я думаю, що не раніше літа – це теоретично може бути. А може, й пізніше".

Він також уточнив, що без реєстрації в Україні продаж вакцин на комерційному ринку не можливий.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Учора, 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

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Автор: Тетяна Поляковська