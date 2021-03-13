Глава МОЗ констатував зростання кількості госпіталізованих інфікованих громадян.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що місцева влада не повинна чекати формального запровадження «червоної» зони у разі критичного зростання кількості інфікованих коронавірусом, а сама посилювати карантин, пояснивши це на прикладі Львова.

Про це він повідомив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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Він, зокрема, уточнив, що наразі лідерами за кількістю хворих на COVID-19 є Прикарпаття, Закарпаття і Буковина. Львову міністр радить теж не затягувати з «червоними» обмеженнями карантину.

«Те, що стосується Івано-Франківської області. Дійсно, вона перебуває на «червоному» рівні епіднебезпеки. На сьогодні (12 березня – УНІАН) 68% ліжок з киснем по всій області заповнені. Зрозуміло, що в самому місті Івано-Франківську ця кількість більша. Й іноді ми возимо в сусідні райони госпіталізувати людей. Така ж напружена ситуація у нас на Закарпатті і в Чернівецькій області», – сказав Степанов.

Глава МОЗ констатував зростання кількості госпіталізованих інфікованих громадян.

«І сьогодні я провів нараду, звернувся в тому числі до мера Садового, щоб вони не чекали «червоного» рівня епіднебезпеки. Я вважаю, що зараз важливо ввести, і це може зробити місцеве самоврядування, відповідні обмежувальні заходи, які, з одного боку, не будуть дуже сильно бити по економіці, а з іншого боку – будуть хоч трішечки зупиняти», – заявив Степанов.

Він додав, що такими обмеженнями може стати дистанційне навчання для учнів з 5 класу, шкільні канікули та посилення контролю за вже введеними заходами контролю.

«Ці всі речі можуть зменшити темпи зростання», – сподівається Степанов.

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Автор: Яна Ставська