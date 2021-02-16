Він уточнив, що йдеться про спробу НАБУ зірвати кампанію з імунізації населення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає відкрите провадження НАБУ про можливі зловживання при закупівлі вакцин «грою проти України» і застеріг від появи на ринку російської вакцини «Спутник-V».

Про це він повідомив на брифінгу 16 лютого.

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«Через брудні інформаційні атаки вже почали отримувати від компаній виробників вакцин таку неохочу (реакцію – УНІАН) щодо майбутньої співпраці. Мета, яку переслідують автори подібних заяв НАБУ, зовсім немає нічого спільного з українською метою, з патріотичною метою. Це суто вирішення своїх вузькополітичних речей, які вони для себе поставили за мету», – заявив Степанов.

Він уточнив, що йдеться про спробу бюро зірвати кампанію з імунізації населення.

«Це, своєю чергою, відкриває шлях до однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують. Це російська вакцина «Спутник-V», – попередив міністр.

При цьому Степанов наголосив, що сам виступає проти реєстрації російської вакцини, оскільки українці повинні щеплюватися безпечними західними препаратами.

«Я впевнений, що це – гра проти України, українських медиків і громадян в цілому. І вона продовжується. Найближчим часом ви це побачите під час чергового нападу», – зазначив глава МОЗ.

Розслідування НАБУ щодо вакцин: що відомо

10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування зловживань при закупівлі китайської вакцини від COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.

Слідство зацікавила закупівля китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника

У НАБУ заявили, що випадок набув широкого розголосу в ЗМІ, оскільки спочатку ДП «Медичні закупівлі» почало переговори про закупівлю вакцини з орієнтовною вартістю близько $ 3 і перебувало на фінальному етапі процесу. Однак згодом міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес і доручив почати переговори щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech

Зазначається, що оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі, а її «загальна ефективність» під час останнього етапу тестування в Бразилії показала лише 50,38%.

Попередня правова кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

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Автор: УНІАН