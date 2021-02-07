Національний центр громадської охорони здоров'я ухвалив, що російський препарат від нового коронавірусу «Супутник V» можна почати застосовувати в Угорщині.
Читайте такожЕксперти ВООЗ знайшли в Ухані "важливі докази" щодо коронавірусуПро це передає інформагентство ТАСС із посиланням на повідомлення міністра трудових ресурсів Угорщини Міклоша Каслера у Facebook.
За його словами, Національний центр громадської охорони здоров'я завершив офіційні дослідження вакцини «Супутник V», «в результаті яких був зроблений висновок про те, що вакцина відповідає характеристикам виробника з точки зору якості лікарського засобу та може використовуватися на людях».
«Згідно з рішенням компетентного органу, після вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech, Moderna й AstraZeneca для використання в Угорщині схвалена ще одна вакцина («Супутник V»). Таким чином, тепер у нас є чотири вакцини для боротьби з коронавірусом», - написав міністр.
Зазначається, що Угорщина в листопаді 2020 року стала першою країною ЄС, куди були доставлені зразки вакцини «Супутник V» для проведення досліджень. У січні 2021 року Національний інститут фармакології та безпеки харчування Угорщини завершив вивчення документації про вакцину «Супутник V» і схвалив попередній допуск цього препарату. Остаточне рішення про застосування російської вакцини мав прийняти тільки Національний центр громадської охорони здоров'я.
Російська вакцина від коронавірусу
- 11 серпня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу Sputnik V. Путін також стверджував, що одна з його доньок зробила собі щеплення цією вакциною.
- Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.
- 24 серпня Путін домовився з Олександром Лукашенком про тестування російської вакцини проти коронавірусу на білорусах, і Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина.
- У МОЗ України неодноразово заявляли, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватися в Україні.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що Росія нав'язує Україні "гібридну" дискусію про закупівлю своєї вакцини від коронавірусу Sputnik V.
2 січня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" подало у МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини "Спутник V".
У МОЗ повідомляли, що проводять переговори з компанією-виробником вакцини від коронавірусу AstraZeneca та іншими провідними світовими компаніями-виробниками вакцин.
Також Україна має отримати першу партії у кількості 8 млн доз вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX.
30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.
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