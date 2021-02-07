В країні також використовуються вакцини компаній Pfizer-BioNTech, Moderna й AstraZeneca.

Національний центр громадської охорони здоров'я ухвалив, що російський препарат від нового коронавірусу «Супутник V» можна почати застосовувати в Угорщині.

Читайте такожЕксперти ВООЗ знайшли в Ухані "важливі докази" щодо коронавірусуПро це передає інформагентство ТАСС із посиланням на повідомлення міністра трудових ресурсів Угорщини Міклоша Каслера у Facebook.

За його словами, Національний центр громадської охорони здоров'я завершив офіційні дослідження вакцини «Супутник V», «в результаті яких був зроблений висновок про те, що вакцина відповідає характеристикам виробника з точки зору якості лікарського засобу та може використовуватися на людях».

«Згідно з рішенням компетентного органу, після вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech, Moderna й AstraZeneca для використання в Угорщині схвалена ще одна вакцина («Супутник V»). Таким чином, тепер у нас є чотири вакцини для боротьби з коронавірусом», - написав міністр.

Зазначається, що Угорщина в листопаді 2020 року стала першою країною ЄС, куди були доставлені зразки вакцини «Супутник V» для проведення досліджень. У січні 2021 року Національний інститут фармакології та безпеки харчування Угорщини завершив вивчення документації про вакцину «Супутник V» і схвалив попередній допуск цього препарату. Остаточне рішення про застосування російської вакцини мав прийняти тільки Національний центр громадської охорони здоров'я.

Російська вакцина від коронавірусу

11 серпня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу Sputnik V. Путін також стверджував, що одна з його доньок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.

24 серпня Путін домовився з Олександром Лукашенком про тестування російської вакцини проти коронавірусу на білорусах, і Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина.

У МОЗ України неодноразово заявляли, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватися в Україні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що Росія нав'язує Україні "гібридну" дискусію про закупівлю своєї вакцини від коронавірусу Sputnik V.

2 січня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" подало у МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини "Спутник V".

У МОЗ повідомляли, що проводять переговори з компанією-виробником вакцини від коронавірусу AstraZeneca та іншими провідними світовими компаніями-виробниками вакцин.

Також Україна має отримати першу партії у кількості 8 млн доз вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

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Автор: Світлана Закелова