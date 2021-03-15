Для початку переговорів необхідне отримання запитів від чотирьох країн.

Євросоюз розглядає можливість почати переговори про закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутника V".

Про це Reuters повідомило джерело, яке веде переговори з виробниками вакцин від імені ЄС.

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Як повідомляється, ЄС розглядає можливість збільшення кількості вакцини за рахунок російської Sputnik V. Уряди ЄС розглядають можливість початку переговорів з розробниками Sputnik V, а для початку процесу будуть потрібні запити від чотирьох країн ЄС.

Угорщина і Словаччина вже купили російську вакцину, Чехія вже висловила зацікавленість, а Італія розглядає можливість використання найбільшого в країні біореактора з виробництва вакцин на заводі ReiThera недалеко від Риму для виробництва Sputnik V.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої в Індії в Інституті сироватки крові з ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом в 28 днів.

За даними МОЗ, станом на 15 березня в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 53 тис.155 осіб, найбільше - у Донецькій області (5 тис. 044), найменше – у Чернігівській області (1 тис. 006).

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Переклад: Катерина Лиманська